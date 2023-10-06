Трамп заявив, що хоче стати спікером Палати представників

Політик стверджує, що планує обіймати посаду тимчасово, поки партії не оберуть нового спікера.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він хоче висунути свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників.

Про це інформує видання FoxNews.

Політик заявив, що він готовий стати "тимчасовим об'єднувачем" між партіями, поки вони не оберуть нового спікера.

"Мене попросили виступити в ролі об’єднувача, тому що у мене так багато друзів у Конгресі", - сказав Трамп.

Він розповів хто саме попросив його висунути свою кандидатуру, але додав, що готовий виконувати обов'язки спікера "30, 60 або 90 днів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що однією з головних причин відставки Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників стало саме питання допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що відставка республіканця Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників може сигналізувати про зміни в Палаті представників США щодо політики допомоги Україні.

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