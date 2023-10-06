Трамп заявил, что хочет стать спикером Палаты представителей

Политик утверждает, что планирует занимать должность временно, пока партии не изберут нового спикера.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что он хочет выдвинуть свою кандидатуру на должность спикера Палаты представителей.

Об этом информирует издание FoxNews.

Политик заявил, что он готов стать "временным объединителем" между партиями, пока они не выберут нового спикера.

"Меня попросили выступить в роли объединителя, потому что у меня так много друзей в Конгрессе", – сказал Трамп.

Он рассказал, кто именно попросил его выдвинуть свою кандидатуру, но добавил, что готов исполнять обязанности спикера "30, 60 или 90 дней".

Напомним, ранее сообщалось, что одной из главных причин отставки Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей стал вопрос помощи Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что отставка республиканца Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей может сигнализировать об изменениях в Палате представителей США по поводу политики помощи Украине.

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