В Черкасской области прогремели взрывы — ОВА

Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО.
Ночью, 6 октября, в Черкасской области были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.
Он заявил, что в области повышена опасность и угроза применения врагом ударных беспилотников Shahed.
В свою очередь, в Воздушных силах подтвердили информацию, что в области присутствуют враждебные БпЛА.
Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО. В регионе идет воздушная тревога.
Напомним, ранее сообщалось, что удар по селу Гроза стал самым массовым по числу погибших в Харьковской области с начала войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала дронами Кировоградскую область, местные власти сообщили о попадании.
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