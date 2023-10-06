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В Черкасской области прогремели взрывы — ОВА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Черкасской области прогремели взрывы — ОВА

Shahed/Фото: dymka.com.ua

Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО.

Ночью, 6 октября, в Черкасской области были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

Он заявил, что в области повышена опасность и угроза применения врагом ударных беспилотников Shahed.

В свою очередь, в Воздушных силах подтвердили информацию, что в области присутствуют враждебные БпЛА.

Мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО. В регионе идет воздушная тревога.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по селу Гроза стал самым массовым по числу погибших в Харьковской области с начала войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала дронами Кировоградскую область, местные власти сообщили о попадании.

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Дата публикации
Просмотры
61
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