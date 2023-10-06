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Україною шириться тривога через ворожі ударні БпЛА

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україною шириться тривога через ворожі ударні БпЛА

Повітряна тривога / Фото: alerts.in.ua

Повітряна тривога оголошена у низці областей.

У низці областей України було оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників типу "шахед".

Про це інформують Повітряні сили у Telegram.

Наразі повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

1. Група БпЛА курсом на Північ. Одеська → Миколаївська області. 

2. Група БпЛА курсом на Північний Схід. Запорізька → Донецька → Харківська області.

3. Група БпЛА курсом на Кіровоградську область", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удар по селу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих у Харківській області від початку війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала дронами Кіровоградську область, місцева влада повідомила про влучання.

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Дата публікації
Перегляди
143
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