США передадут Украине тысячи единиц изъятого иранского вооружения - CNN

США передадут Украине тысячи изъятых иранских вооружений и боеприпасов, что может помочь облегчить некоторые критические проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные.

Об этом пишет издание CNN.

Сегодня украинские защитники ожидают больше денег и оборудования от США и их союзников. Таким образом, США стремятся поддержать Украину.

Центральное командование США планирует объявить об этой политике уже на этой неделе, говорят анонимные официальные лица США.

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Администрация Байдена месяцами взвешивала, как легально передать украинцам хранящееся на объектах ЦЕНТКОМ по всему Ближнему Востоку оружие. ООН требует, чтобы изъятое оружие уничтожали или хранили. Пока не ясно, на каких правовых основаниях США будут способствовать передачи оружия.

Напомним, ранее в США заявили, что Штаты привлекут все возможные способы привлечь Тегеран к ответственности, ведь любые новые системы вооружений в руках иранского режима будут нести больше разрушений и хаоса в странах и регионах, где Иран хочет играть свою роль.

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