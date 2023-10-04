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В США отреагировали на новые дроны в Иране

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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В США отреагировали на новые дроны в Иране

Иран продолжает налаживать отношения с Россией / Фото: pixabay.com

Любые новые системы вооружений в руках иранского режима будут нести больше разрушений и хаоса в странах и регионах, где Иран хочет играть свою роль.

США привлекут все возможные способы привлечь Тегеран к ответственности.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, — пишет Укринформ.

«Мы продолжим использовать все имеющиеся инструменты, чтобы привлечь иранский режим к ответственности. И мы будем делать это в тесном взаимодействии с нашими союзниками и партнерами», — отметил представитель Госдепа.

Использование иранского оружия, каким бы оно ни было, безусловно, создает дополнительные риски в расшатывании ситуации в других регионах, где присоединен Иран.

Пател добавил, что за последние два года администрация США обращала внимание в частности, на углубление военного партнерства между иранским режимом и Российской Федерацией.

Поэтому, по его мнению, любая новая потенциально новая система вооружений в руках Тегерана увеличивает потенциальный риск дестабилизации в странах и регионах вне Ирана.

Ранее Иран заявил о разработке новых ударных дронов, обладающих усиленными характеристиками скорости и более низкой заметности, чем Shahed-136.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о вероятном приобретении Россией у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar.

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Дата публикации
Просмотры
844
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