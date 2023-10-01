Ирану достаточно двух недель для создания ядерного оружия — Пентагон

В ежегодном докладе об угрозе применения оружия массового поражения Министерство обороны США сообщило, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать ядерное оружие менее чем через две недели.

Об этом говорится в документе под названием "Стратегия противостояния оружия массового поражения".

"По имеющимся оценкам, Иран не занимается реализацией программы создания ядерного оружия в ближайшее время, однако имеет возможность менее чем за две недели выработать достаточно расщепляемого материала для создания ядерного устройства", — утверждают в Пентагоне.

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В Минобороны США также считают, что Иран не придерживается своих обязательств по контролю за химическим оружием. На это указывает то, что правительство страны не предоставило полной декларации объектов по производству химического оружия, как того требуют действующие соглашения.

Кроме того, в Пентагоне опасаются, что Иран занимается созданием нервно-паралитического наступательного оружия.

В опубликованном документе Иран обозначен как "постоянная угроза".

Напомним, ранее в Минобороны Израиля сообщили, что Иран накопил такое количество расщепляемого материала, которого хватит для создания пяти ядерных бомб.

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