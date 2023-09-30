Поставки иранских ракет в Россию: в ГУР обещают "принять меры"

Государство-агрессор может приобрести новое оружие у Ирана по окончании действия ограничительной резолюции Совбеза ООН.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что существует угроза приобретения Россией иранских баллистических ракет, однако украинское разведывательное ведомство принимает меры, чтобы этого не произошло.

Об этом он сказал в комментарии "Укринформу".

По его словам, после окончания действия резолюции Совбеза ООН по Ирану, которая запрещает подобные соглашения, это действительно может произойти.

“Такая угроза существует. Украина и наши партнеры, конечно, отслеживаем эти процессы. Принимаем определенные меры, чтобы этот шаг не состоялся”, — сообщил Юсов.

Ранее эксперты Института изучения войны (ISW) напомнили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу недавно посетил Иран, где обсудил с руководством страны укрепление двустороннего оборонного и военного сотрудничества. В ходе своего визита Шойгу осмотрел иранский арсенал беспилотников и ракет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что вероятным приобретением Россией у Ирана баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar занимаются соответствующие службы.

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