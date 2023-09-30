Постачання іранських ракет до Росії: у ГУР обіцяють “вжити заходів”

Держава-агресорка може придбати нову зброю в Ірану після закінчення дії обмежувальної резолюції Ради безпеки ООН.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що існує загроза придбання Росією іранських балістичних ракет, однак українське розвідувальне відомство “вживає заходів”, щоб цього не сталося.

Про це він сказав у коментарі “Укрінформу”.

За його словами, після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН щодо Ірану, яка забороняє подібні угоди, це дійсно може статися.

“Така загроза існує. Україна і наші партнери, звичайно, відстежуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся”, - повідомив Юсов.

Раніше експерти Інституту вивчення війни (ISW) нагадали, що очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу нещодавно відвідав Іран, де обговорив з керівництвом країни зміцнення двостороннього оборонного та військового співробітництва. Під час свого візиту Шойгу оглянув іранський арсенал безпілотників та ракет.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що ймовірним придбанням Росією в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar займаються відповідні служби.

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