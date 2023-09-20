Шойгу в Тегерані розглядав іранські дрони, ракети та засоби ППО (фото)

Під час візиту до Тегерану міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав виставку аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції Ірану, де представлено продукцію іранського військово-промислового комплексу.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на Міноборони РФ.

Зокрема, очільник військового відомства держави-агресора ознайомився з ракетним озброєнням, безпілотними літальними апаратами, а також засобами протиповітряної оборони іранського виробництва.

Окрім найновіших взірців іранських дронів, які називають “досягненнями аерокосмічної промисловості” Ірану, на виставці представлено “трофейні” безпілотники американського виробництва.

Російська делегація на чолі з Шойгу прибула до Тегерана напередодні, 19 вересня. У планах -переговори із військовим керівництвом Ірану, щоб вивести російсько-іранські відносини на “новий рівень” в умовах санкційного тиску, який здійснюється щодо РФ та Ірану.

Військові аналітики відзначають, що Російська Федерація, яка виснажила свій ракетний потенціал у війні проти України, прагне отримати від Ірану ракети малої та великої дальності.

Нагадаємо, раніше директор ізраїльської спецслужби Моссад заявив, що Іран має намір надати Росії ракети малої та великої дальності на додаток до БпЛА.

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