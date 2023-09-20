Посла України у Польщі викликали "на килим" через заяву Зеленського

У Польщі визнали, що між ними та Україною існує "суперечка".

У середу, 20 вересня, п осла України в Польщі Василя Зварича терміново викликали до Міністерства закордонниї справ та вручили йому "рішучих протест" через заяву Зеленського на Генасамблеї ООН.

Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства, опублікованій на сайті МСЗ Польщі.

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Зазначається, що посла прийняв заступник Державного секретаря Міністерства закордонних справ Павло Яблонський.

"Заступник міністра передав рішучий протест польської сторони щодо вчорашніх заяв президента В. Зеленського на Генасамблеї ООН про те, що "деякі країни ЄС удавали солідарність, опосередковано підтримуючи Росію". Заступник глави МЗС зазначив, що ця теза є неправдивою щодо Польщі і, тим більше, несанкціонованою щодо нашої країни, яка з перших днів війни підтримує Україну", - сказано у повідомленні.

Яблонський визнав, що між Україною та Польщею існує "суперечка".

Він також підкреслив, що "ці дії не будуть ефективними проти Польщі, оскільки дії польського уряду для захисту інтересів польських фермерів відповідають національному праву, праву ЄС і міжнародному праву."

"Заступник глави МЗС висловив занепокоєння нещодавнім публічним повідомленням вищих представників української влади, яке нав’язує однобокий погляд на багатовимірну проблему експорту української агропродукції до сусідніх країн", - йдеться у заяві.

Наприкінці розмови польський міністр висловив сподівання, що української влади так її публічна комунікація "відображатимуть реальний характер польсько-українських відносин, як поточних, так і історичних, беручи до уваги безпрецедентну допомогу, яку надають Польща".

Нагадаємо, під час виступу 19 вересня на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів, що ті "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". У його висловлюванні не згадувалася ні Польща, ні інші країни Європи.

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