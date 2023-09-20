Польща погрожує Україні розширити продуктове ембарго

Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але є один нюанс.

Уряд Польщі застеріг Україну у "ескалації конфлікту" та погрожує посилити експортне ембарго.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, чию заяву цитує Gazeta.pl.

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"Я попереджаю українську владу: якщо вона посилить конфлікт, ми додамо більше продуктів під заборону на експорт на територію Польщі", - підкреслив він.

Він нагадав, що Польща була першою країною в Європі, яка відкрила кордони для біженців з України та допомогла доставити зброю та гуманітарні вантажі.

"Після всього цього ми не можемо почути жодних двозначних, а дехто вважає однозначних заяв, які зводять нас до ролі байдужої держави", - сказав Моравецький.

Моравецький зазначив, що Польща готова й надалі допомагати Україні, але не ціною "дестабілізації польського ринку". Прем'єр підкреслив, що ембарго зберігатиметься до тих пір, поки будуть напрацьовані механізми "співпраці".

Попри напружені відносини, Моравецький наголосив, що його країна вірить у перемогу України.

"Ми все ще віримо в перемогу України, ми допомагаємо, але наш інтерес, інтерес польського фермера, польського села, поляків, має бути найважливішим і завжди є найважливішим для нас. І так буде, хоч би хто говорив у світі, тому що ми не схиляємося ні перед тими, хто зі Сходу, чи від Заходу, ми діємо лише в інтересах поляків", - підреслив він.

Нагадаємо, в уряді Польщі раніше звучали заяви про можливе зниження підтримки Києва на тлі "зернової кризи".

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