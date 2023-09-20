Винороб загинув, впавши в чан із просекко

В Італії загинув винороб внаслідок падіння в чан із просекко.

Про це пише ladbible.com.

Марко Беттоліні з Тревізо проводив ремонтні роботи на виноробні Ca' di Rajo, коли виявив, що його колезі Альберто Піні стало зле.

Потім 46-річний чоловік помчав до чану, щоб перевірити стан друга. Проте, пробираючись усередину, Беттоліні впав на дно і вдарився головою. Там залишалося трохи вина.

Поки що неясно, чи він помер через пару бродіння на виноробні, чи через травми пов’язані із падінням.

Марко Беттоліні / Фото: linkedin.com

Після інциденту Пін був доставлений до лікарні, де його ввели в штучну кому.

Наразі розпочато розслідування обставин трагічного інциденту. За словами головного прокурора Марка Мартані, вважається, що "ніхто з них не мав входити до цього автоклаву".

Він стверджував, що для усунення несправності необхідно було викликати третю особу, одягнувши спеціальні захисні маски, яких на той час не було ні на Беттоліні, ні на Піні.

Також буде проведено розтин, щоб визначити, чи помер Беттоліні внаслідок задухи або утоплення.

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Повідомляється, що слідчі штату планують конфіскувати чани.

Мартані сказав: "Судячи з інформації, зібраної судовою поліцією, ніхто не повинен був входити до цього автоклаву, оскільки роботи з технічного обслуговування доручені спеціалізованій сторонній компанії, оснащеній масками і системами, які б запобігли ризику отруєння газом. Зі слідчої точки зору важливо розібратися в причині, через яку двоє співробітників увійшли до резервуара".

Токсичні пари, такі як чадний газ і азот, що утворюються під час виноробства, можуть бути смертельними у закритих приміщеннях, особливо якщо вони виробляються у великих кількостях. Виноробні зазвичай мають необхідні системи вентиляції, які дозволяють токсичному повітрю виходити назовні та запобігають будь-яким серйозним інцидентам.

Нагадаємо, у Мексиці блискавка вбила двох людей на пляжі. Жінка загинула на місці, а чоловік помер у лікарні.

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