Смерть Кадирова може сколихнули не лише Чечню - експерт

Смерть скандального лідера Чечні Рамзана Кадирова, якщо це виявиться правдою, може дестабілізувати ситуацію не лише у Чечні, а на всій території Північного Кавказу, що входить до складу Росії.

Про це заявив сходознавець, член експертної ради Центру цивільних свобод В’ячеслав Ліхачов у коментарі для тексту оглядача відділу міжнародної політики ZN.UA Володимира Кравченка.

За його словами, Кремль боїться такого сценарію, оскільки подальший розвиток подій може обернутися катастрофою для РФ, яка веде війнe проти України та тиснуть міжнародні санкції. Кремль різними способами намагається цього уникнути.

"Республіки на тих територіях характеризуються високим рівнем безробіття та вакуумом соціальних ліфтів, етнічними і клановими суперечностями, злочинністю та корупцією, переслідуванням інакодумців і відсутністю правосуддя", - йдеться у статті.

Якщо дійсно Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'я, то Кремль склав план, як діяти у разі його смерті, щоб втримати владу на території Кавказу.

Нагадаємо, попри спростування, чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв запевняє, що Кадиров мертвий. Перед цим у ЗМІ шиирилася інформація про важкий стан здоров'я чеченського злочинця.

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