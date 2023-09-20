Смерть Кадырова может всколыхнуть не только Чечню – эксперт

Смерть скандального лидера Чечни Рамзана Кадырова, если это окажется правдой, может дестабилизировать ситуацию не только в Чечне, но и на всей территории Северного Кавказа, входящего в состав России.

Об этом заявил востоковед, член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев в комментарии для текста обозревателя отдела международной политики ZN.UA Владимира Кравченко.

По его словам, Кремль боится такого сценария, поскольку дальнейшее развитие событий может обернуться катастрофой для РФ, ведущей войну против Украины и давящими международные санкции. Кремль разными способами пытается этого избежать.

"Республики на тех территориях характеризуются высоким уровнем безработицы и вакуумом социальных лифтов, этническими и клановыми противоречиями, преступностью и коррупцией, преследованием инакомыслящих и отсутствием правосудия", — говорится в статье.

Если действительно у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем, то Кремль составил план, как действовать в случае его смерти, чтобы удержать власть на территории Кавказа.

Напомним, несмотря на опровержение, чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев уверяет, что Кадыров мертв. Перед этим в СМИ распространялась информация о тяжелом состоянии здоровья чеченского преступника.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Что с Кадыровым? В России прячут главу Чечни!"

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.