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РФ попала в 9-этажку в большом городе: первые детали
В Чугуеве в Харьковской области вражеские беспилотники попали в жилую девятиэтажку.
Вечером 18 ноября российские войска нанесли удар по городу Чугуев Харьковской области, попав по многоквартирному жилому дому.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его информации, вражеские попадания БпЛА в Чугуеве зафиксированы в многоквартирном 9-этажном жилом доме.
Первое попадание — в технический этаж дома, в результате чего возник пожар на чердаке.
Второе попадание — в лестничную клетку одного из подъездов между 6 и 7 этажами.
В результате атаки 75-летняя женщина и 60-летний мужчина получили ранения. Медики оказывают всю необходимую помощь. Еще 5 человек спасены с верхних этажей.
Кроме того, повреждены 2 автомобиля. Идет ликвидация последствий вражеской атаки.
Напомним, что 16 ноября РФ нанесла удар по центральной части Балаклеи Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.