Атака на Чугуев: в городе попадания в жилой дом, есть раненые / © tsn.ua

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Вечером 18 ноября российские войска нанесли удар по городу Чугуев Харьковской области, попав по многоквартирному жилому дому.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его информации, вражеские попадания БпЛА в Чугуеве зафиксированы в многоквартирном 9-этажном жилом доме.

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Первое попадание — в технический этаж дома, в результате чего возник пожар на чердаке.

Второе попадание — в лестничную клетку одного из подъездов между 6 и 7 этажами.

В результате атаки 75-летняя женщина и 60-летний мужчина получили ранения. Медики оказывают всю необходимую помощь. Еще 5 человек спасены с верхних этажей.

Кроме того, повреждены 2 автомобиля. Идет ликвидация последствий вражеской атаки.

Напомним, что 16 ноября РФ нанесла удар по центральной части Балаклеи Харьковской области. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения.

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