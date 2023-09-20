Винодел погиб, упав в чан с просекко

В Италии погиб винодел в результате падения в чан из просекко.

Об этом пишет ladbible.com.

Марко Беттолини из Тревизо проводил ремонтные работы на винодельни Ca' di Rajo, когда обнаружил, что его коллеге Альберто Пини стало плохо.

Затем 46-летний мужчина помчался к чану, чтобы проверить состояние друга. Однако, пробираясь внутрь, Беттолини упал на дно и ударился головой. Там оставалось немного вина.

Пока неясно, умер он из-за пары брожения на винодельни или из-за травм связанных с падением.

Марко Беттолини / Фото: linkedin.com

После инцидента Пин был доставлен в больницу, где его ввели в искусственную кому.

В настоящее время начато расследование обстоятельств трагического инцидента. По словам главного прокурора Марка Мартани, считается, что "никто из них не должен был входить в этот автоклав".

Он утверждал, что для устранения неисправности необходимо было вызвать третье лицо, надев специальные защитные маски, которых в то время не было ни на Беттолине, ни на Пине.

Также будет проведено вскрытие, чтобы определить, умер ли Беттолини в результате удушья или утопления.

Также читайте В Киевской области авто взорвалось на мини: водитель погиб

Сообщается, что следователи штата намерены конфисковать чаны.

Мартани сказал: "Судя по информации, собранной судебной полицией, никто не должен был входить в этот автоклав, поскольку работы по техническому обслуживанию поручены специализированной сторонней компании, оснащенной масками и системами, которые бы предотвратили риск отравления газом. Со следственной точки зрения важно разобраться в причине, по которой два сотрудника вошли в резервуар".

Токсичные пары, такие как угарный газ и азот, образующиеся во время виноделия, могут быть смертельными в закрытых помещениях, особенно если они производятся в больших количествах. Винодельни обычно имеют необходимые системы вентиляции, которые позволяют токсичному воздуху выходить наружу и предотвращают любые серьезные инциденты.

Напомним, в Мексике молния убила двух человек на пляже. Женщина погибла на месте, а мужчина скончался в больнице.

Читайте также: