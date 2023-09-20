Польша угрожает Украине расширить продуктовое эмбарго

Моравецкий отметил, что Польша готова и дальше помогать Украине, но есть один нюанс.

Правительство Польши предостерегло Украину в "эскалации конфликта" и угрожает усилить экспортное эмбарго.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, чье заявление цитирует Gazeta.pl.

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"Я предупреждаю украинские власти: если они усугубит конфликт, мы добавим больше продуктов под запрет на экспорт на территорию Польши", — подчеркнул он.

Он напомнил, что Польша была первой страной Европы, которая открыла границы для беженцев из Украины и помогла доставить оружие и гуманитарные грузы.

"После всего этого мы не можем услышать никаких двусмысленных, а некоторые считают однозначные заявления, которые сводят нас к роли равнодушного государства", — сказал Моравецкий.

Моравецкий отметил, что Польша готова и дальше помогать Украине, но не ценой "дестабилизации польского рынка". Премьер подчеркнул, что эмбарго будет сохраняться до тех пор, пока будут наработаны механизмы сотрудничества.

Несмотря на напряженные отношения, Моравецкий отметил, что его страна верит в победу Украины.

"Мы все еще верим в победу Украины, мы помогаем, но наш интерес, интерес польского фермера, польского села, поляков, должен быть важнейшим и всегда важнейшим для нас. И так будет, кто бы ни говорил в мире, потому что мы не склоняемся ни перед теми, кто с Востока или от Запада, мы действуем только в интересах поляков", — подчеркнул он.

Напомним, в правительстве Польши ранее звучали заявления о возможном понижении поддержки Киева на фоне "зернового кризиса".

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