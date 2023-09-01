Кремль шукає режими-ізгої: Пентагон повідомив, навіщо це РФ

Країна-агресорка Росія шукає режими-ізгої, щоб спробувати отримати додаткову зброю та боєприпаси для війни проти України. Приміром, такі ж як Іран.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

"Ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає режими-ізгої, включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси або зброю", - додав він.

Представник Білого дому також нагадав заяву США про те, що РФ ще й продовжує вести переговори з метою отримання додаткових озброєнь від КНДР.

"Не вдаючись у конкретику, можна сказати, що йдеться про артилерійські боєприпаси", - сказав Райдер.

Він наголошує, що будь-яка збройова угода між Москвою та Пхеньяном безпосередньо порушує численні резолюції ООН. Саме тому Вашингтон надалі буде закликати КНДР не вести переговори з Кремлем і не постачати озброєння.

"До речі, ця зброя сприяє вбивству невинних українців і продовжує незаконну війну Росії в Україні", - наголосив речник Пентагону.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що Китай все більше розходиться із Росією у тому, як має закінчитися війна в Україні. Зокрема, Кремль стає незадоволеним постійними зусиллями Пекіна просувати свій мирний план на міжнародних форумах.

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