Кремль ищет режимы-изгои: Пентагон сообщил, зачем это РФ

Россия ищет режимы-изгои, чтобы попытаться получить дополнительное оружие и боеприпасы для войны против Украины. К примеру, такие же как Иран.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

"Самая широкая проблема заключается в том, что РФ ищет режимы-изгои, включая Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие", — добавил он.

Представитель Белого дома также напомнил заявление США о том, что РФ еще продолжает вести переговоры с целью получения дополнительных вооружений от КНДР.

"Не вдаваясь в конкретику, можно сказать, что речь идет об артиллерийских боеприпасах", — сказал Райдер.

Он отмечает, что любое оружейное соглашение между Москвой и Пхеньяном напрямую нарушает многочисленные резолюции ООН. Именно поэтому Вашингтон будет призывать КНДР не вести переговоры с Кремлем и не поставлять вооружения.

"Кстати, это оружие способствует убийству невинных украинцев и продолжает незаконную войну России в Украине", — подчеркнул спикер Пентагона.

Напомним, аналитики Института изучения войны заявляют, что Китай все больше расходится с Россией о том, как должна закончиться война в Украине. В частности, Кремль становится недоволен постоянными усилиями Пекина продвигать свой мирный план на международных форумах.

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