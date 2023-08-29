Путин собирается в Китай впервые после объявления ордера на арест

Кремль готовит визит Путина в Китай на форум "Один пояс, один путь" в октябре. Российский диктатор якобы принял приглашение президента Китая Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Путин не уезжал из России после того, как в марте суд в Гааге объявил ордер на арест российского диктатора. На прошлой неделе он пропустил саммит БРИКС в Южной Африке после того, как тамошнее правительство ясно дало понять, что ему придется выполнить приказ об аресте в качестве подписанта МКС. Путин также отказался участвовать в саммите Группы 20 в октябре, хотя Индия, где будет проходить саммит, не является подписателем суда.

Ранее даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает принять Путина у себя для переговоров в августе. В конце концов, Эрдоган на следующей неделе сам поедет в российский Сочи, чтобы встретиться с кремлевским диктатором.

После полномасштабного вторжения в Украину Путин посещал только соседние страны бывшего Советского Союза и Иран, который поставляет беспилотники российским военным.

В последний раз Путин посетил Китай в феврале 2022 года – менее чем за три недели до того, как он отдал приказ о полномасштабном вторжении – когда он посетил Зимние Олимпийские игры в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином, в ходе которых обе стороны объявили о "безграничном" партнерство. В свою очередь, Си посетил Москву в марте этого года и выразил надежду, что Путин приедет в Китай до конца года.

Источники Bloomberg утверждают, что Путин готов посещать только те страны, где его служба безопасности может полностью обеспечить его безопасность, и Китай является одной из таких стран.

Ранее помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин планирует посетить Китай для участия в форуме, а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что Китай пригласил российского диктатора как "главного гостя" на мероприятие.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай увеличил объемы поставок экскаваторов и другой техники россиянам, которую затем использовали для строительства укреплений на оккупированных территориях. Общий объем торговли между странами за первые семь месяцев 2023 года вырос на 36% – до 134 млрд долларов.

Читайте также: