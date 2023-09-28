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Зеленський прокоментував потенційну купівлю Росією ракет в Ірану

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зеленський прокоментував потенційну купівлю Росією ракет в Ірану

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Наразі про те, що продаж відбувся, не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе придбання Росією в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і  Zolfaghar. Так, цим займаються відповідні служби.

Про це президент сказав на брифінгу в Києві, пише УНІАН.

За словами лідера, наразі є інформація про те, що це можливо. При цьому відповідні органи повідомляють, що самого факту продажу ракет Іраном до Росії не зафіксовано.

"Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням", – сказав Зеленський.

Раніше зазначалося, що Росія може домовитись з Іраном про закупівлю балістичних ракет. Ймовірно, це станеться після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, яка забороняє подібні угоди.

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Дата публікації
Перегляди
1323
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