Зеленський прокоментував потенційну купівлю Росією ракет в Ірану

Наразі про те, що продаж відбувся, не йдеться.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе придбання Росією в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar. Так, цим займаються відповідні служби.

Про це президент сказав на брифінгу в Києві, пише УНІАН.

За словами лідера, наразі є інформація про те, що це можливо. При цьому відповідні органи повідомляють, що самого факту продажу ракет Іраном до Росії не зафіксовано.

"Наші служби в контакті з партнерами займаються цим питанням", – сказав Зеленський.

Раніше зазначалося, що Росія може домовитись з Іраном про закупівлю балістичних ракет. Ймовірно, це станеться після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, яка забороняє подібні угоди.

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