Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У США відреагували на нові дрони в Ірані 

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
722
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У США відреагували на нові дрони в Ірані 

Іран продовжує налагоджувати стосунки з Росією / Фото: pixabay.com

Будь-які нові системи озброєнь в руках іранського режиму нестимуть більше руйнувань та хаосу в країнах та регіонах, де Іран хоче відігравати свою роль. 

США залучать усі можливі способи, щоби притягнути Тегеран до відповідальності.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, - пише Укрінформ. 

«Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоби притягнути іранський режим до відповідальності. І ми будемо робити це в тісній взаємодії з нашими союзниками й партнерами»,- зазначив представник Держдепу.

Використання іранської зброї, якою б вона не була, безумовно створює додаткові ризики у розхитуванні ситуації в інших регіонах, де долучений Іран.

Пател додав, що впродовж останніх двох років адміністрація США звертала увагу зокрема, на поглиблення військового партнерства між іранським режимом і Російською Федерацією.

Тому, на його думку, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь в руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації в країнах і регіонах поза межами Ірану.

Раніше Іран заявив про розробку нових ударних дронів, які мають посилені характеристики швидкості й нижчої помітності, ніж Shahed-136

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про ймовірне придбання Росією в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
722
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація