У США відреагували на нові дрони в Ірані 

Будь-які нові системи озброєнь в руках іранського режиму нестимуть більше руйнувань та хаосу в країнах та регіонах, де Іран хоче відігравати свою роль.

США залучать усі можливі способи, щоби притягнути Тегеран до відповідальності.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, - пише Укрінформ.

«Ми продовжимо використовувати всі наявні інструменти, щоби притягнути іранський режим до відповідальності. І ми будемо робити це в тісній взаємодії з нашими союзниками й партнерами»,- зазначив представник Держдепу.

Використання іранської зброї, якою б вона не була, безумовно створює додаткові ризики у розхитуванні ситуації в інших регіонах, де долучений Іран.

Пател додав, що впродовж останніх двох років адміністрація США звертала увагу зокрема, на поглиблення військового партнерства між іранським режимом і Російською Федерацією.

Тому, на його думку, будь-яка нова потенційно нова система озброєнь в руках Тегерана збільшує потенційний ризик дестабілізації в країнах і регіонах поза межами Ірану.

Раніше Іран заявив про розробку нових ударних дронів, які мають посилені характеристики швидкості й нижчої помітності, ніж Shahed-136

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про ймовірне придбання Росією в Ірану балістичних ракет Fateh-110 і Zolfaghar.

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