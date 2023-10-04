На Таврійському напрямку є просування Сил оборони - Тарнавський

Артилерійські підрозділи українських військ протягом доби виконали 1198 вогневих завдань.
Про це заявив у повідомленні у соціальних мережах бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський
За останню добу втрати ворога склали 261 особу, зокрема, в полон здалися 10 окупантів.
Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 7 артилерійських систем, 5 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога.
Як повідомлялося, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна поступово бере Крим під вогневий контроль. Удари по військових об’єктах російських окупантів у Криму спрямовані на зменшення боєздатності російських окупаційних угрупувань, які ведуть оборонну війну.
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