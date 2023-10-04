"Ядерных угроз будет больше": Зеленский о намерениях РФ

Страна-агрессорка только продолжит манипулировать по этой теме.
К концу 2023 г. угроза ядерных угроз со стороны России вырастет.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского Sky TG24.
По словам президента, подобные действия прогнозирует украинская разведка. Также он добавил, что "постоянное напоминание Россией о своем ядерном потенциале является проявлением не силы, а слабости".
"Они предпринимают такие шаги по той причине, что ни их боевые действия, ни работа их дипломатов не принесли желаемых для оккупантов результатов", — сказал Зеленский.
Впрочем, страна-агрессорка только продолжит манипулировать по этой теме.
"До конца года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", – отметил президент.
РФ продолжает пугать мир ядеркой
Ранее Зеленский заявил, что сложности в ходе украинского контрнаступления состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.
Президент Финляндии Саули Ниинио предупредил Европу о рисках российской эскалации и ядерной войны.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к новым международным переговорам по ядерному разоружению следует привлечь не только Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки, а также Китай.
Между тем, бывший посол США при НАТО Волкер убежден, что риск любого использования ядерного оружия всегда следует воспринимать серьезно, даже если его вероятность составляет 1%.