"Ядерных угроз будет больше": Зеленский о намерениях РФ

Страна-агрессорка только продолжит манипулировать по этой теме.

К концу 2023 г. угроза ядерных угроз со стороны России вырастет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского Sky TG24.

По словам президента, подобные действия прогнозирует украинская разведка. Также он добавил, что "постоянное напоминание Россией о своем ядерном потенциале является проявлением не силы, а слабости".

"Они предпринимают такие шаги по той причине, что ни их боевые действия, ни работа их дипломатов не принесли желаемых для оккупантов результатов", — сказал Зеленский.

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Впрочем, страна-агрессорка только продолжит манипулировать по этой теме.

"До конца года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше", – отметил президент.

РФ продолжает пугать мир ядеркой

Ранее Зеленский заявил, что сложности в ходе украинского контрнаступления состоят в отсутствии достаточного количества боеприпасов и систем противовоздушной обороны.

Президент Финляндии Саули Ниинио предупредил Европу о рисках российской эскалации и ядерной войны.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к новым международным переговорам по ядерному разоружению следует привлечь не только Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки, а также Китай.

Между тем, бывший посол США при НАТО Волкер убежден, что риск любого использования ядерного оружия всегда следует воспринимать серьезно, даже если его вероятность составляет 1%.

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