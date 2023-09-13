Шольц призвал к новым переговорам о ядерном разоружении

Канцлер отмечает, что ядерное оружие – это угроза для человечества.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к новым международным переговорам по ядерному разоружению следует привлечь не только Российскую Федерацию, Соединенные Штаты Америки, а также Китай.

Об этом политик сказал во время выступления на религиозном мероприятии, сообщает Reuters.

Канцлер ФРГ отметил, что ядерное оружие представляет угрозу существованию человечества. Именно поэтому должно быть "немедленное обязательство" сделать все возможное, чтобы гарантировать, что его никогда не используют.

"Очень важно начать новый контроль над вооружениями", — подчеркнул Олаф Шольц.

По его словам, "важной задачей" остается остановить выработку Ираном урана, который мог бы способствовать производству ядерного оружия.

Напомним, ранее Олаф Шольц сделал заявление о мирном разрешении войны и призвал к терпению. Он призывает к терпению и отстаивает поставки вооружения для ВСУ.

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