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Эксперт оценил, может ли РФ применить ядерное оружие против ВСУ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Эксперт оценил, может ли РФ применить ядерное оружие против ВСУ

Ядерное оружие / Фото: ТСН.ua

Россия опрокидывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

Применять ядерное оружие против подразделений, воюющих полупартизанскими методами – это просто взять и выбросить это ядерное оружие.

Об этом заявил военный эксперт Евгений Дикий в эфире телеканала "Мы — Украина".

"Если этот "полный бред" оценивать как реальную информацию с военной точки зрения — то все очень просто. Помните, неоднократно в эфирах обсуждалось, что мы сражаемся как-то не по правилам. Мы сражаемся не целыми бригадами, не формируем страшный танковый кулак "а- ля Хайнц Гудериан", а воюем ротами, а то и взводами. Это стратегия и тактика, до которой мы пришли, исходя из реального соотношения сил, в частности, учитывая полное преимущество врага в воздухе", — говорит эксперт.

По его словам, то же касается любого применения ядерного оружия.

"Если бы мы где-то сконцентрировались для удара — налетает авиация и становится несладко", — добавляет эксперт.

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Ранее стало известно, что Россия опрокидывает ядерное оружие малой дальности в Беларусь.

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Дата публикации
Просмотры
510
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