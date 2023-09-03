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Експерт оцінив, чи може РФ застосувати ядерну зброю проти ЗСУ

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Експерт оцінив, чи може РФ застосувати ядерну зброю проти ЗСУ

Ядерна зброя / Фото: ТСН.ua

Росія перекидає ядерну зброю малої дальності до Білорусі.

Застосовувати ядерну зброю проти підрозділів, які воюють напівпартизанськими методами - це просто взяти і викинути цю ядерну зброю.

Про це заявив військовий експерт Євген Дикий в ефірі телеканалу “Ми - Україна”.

"Якщо цей "повний брєд" оцінювати як реальну інформацію з військової точки зору - то все дуже просто. Пригадуєте, неодноразово в ефірах обговорювалося, що ми воюємо якось не за правилами. Ми воюємо не цілими бригадами, не формуємо страшний танковий кулак "а-ля Хайнц Гудеріан", а воюємо ротами, а то й взводами. Це стратегія і тактика, до якої ми дійшли, виходячи з реального співвідношення сил, зокрема, враховуючи повну перевагу ворога в повітрі", - каже експерт.

За його словами, те саме стосується будь-якого застосування ядерної зброї.

"Якби ми десь концентрувалися для удару - налітає авіація і стає непереливки", - додає експерт.

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Раніше стало відомо, що Росія перекидає ядерну зброю малої дальності до Білорусі.

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Дата публікації
Перегляди
459
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