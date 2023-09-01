До Білорусі везуть російські ядерні боєголовки, але є нюанс — Буданов

Ядерні боєголовки до тактичного ракетного комплексу “Точка-У”, які Кремль відправляє до Білорусі, знімають зі складів “Росатому”, де вони чекали своєї черги на утилізацію.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, Москва за допомогою держави-сателіта вирішує питання утилізації старої радянської ядерної зброї.

“Зараз в “Росатомі” [ядерні боєголовки до “Точки-У”] з утилізації знімають. Зі складів Росатому, не військових арсеналів, [їх] отримують, продовжують [їм] рівно на один рік термін придатності, просто написавши, що ще на рік можна, і - заганяють в Білорусь”, - зауважив Кирило Буданов.

За допомогою таких маніпуляцій, вважає очільник ГУР, Москва коштом “білоруських партнерів” сподівається позбутися застарілої зброї.

“Через рік вони ж поставлять питання: знаєте, ну, термін ж вийшов”, - пояснив Буданов.

Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що російські ядерні боєголовки у Білорусі є так званим "стримуванням" Заходу.

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