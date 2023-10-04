"Ядерних загроз буде більше": Зеленський про наміри РФ

Країна-агресорка лише продовжить маніпулювати на цій темі.

До кінця 2023 року загроза ядерних загроз збоку Росії зросте.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі італійського Sky TG24.

За словами президента, такі дії прогнозує українська розвідка. Також він додав, що "постійне нагадування Росією про свій ядерний потенціал є проявом не сили, а слабкості".

"Вони вдаються до таких кроків з тієї причини, що ні їхні бойові дії, ні робота їхніх дипломатів не принесли бажаних для окупантів результатів", - сказав Зеленський.

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Утім, країна-агресорка лише продовжить маніпулювати на цій темі.

"До кінця року, за даними нашої розвідки, ядерних загроз буде більше", - зазначив президент.

РФ продовжує лякати світ ядеркою

Раніше Зеленський заявив, що складнощі у ході українського контрнаступу полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо попередив Європу про ризики російської ескалації та ядерної війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до нових міжнародних переговорів щодо ядерного роззброєння варто залучити не лише Російську Федерацію, Сполучені Штати Америки, а також Китай.

Тим часом колишній посол США при НАТО Волкер переконаний, що ризик будь-якого використання ядерної зброї завжди слід сприймати серйозно, навіть якщо його ймовірність складає 1%.

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