Зеленський розповів про складнощі контрнаступу ЗСУ

Зима - це ще один виклик для нашого населення та українських військових.

Складнощі у ході українського контрнаступу полягають у відсутності достатньої кількості боєприпасів та систем протиповітряної оборони.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky TG24.

Президент наголосив, що наразі засоби протиповітряної оборони відіграють важливу роль не лише у наступі, а й у захисті мирних українців від атак росіян.

"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб відкинути ворога. Складність у тому, що є мінні поля, не вистачає боєприпасів та зенітних засобів", - наголосив глава держави.

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Він наголосив, що зима - це ще один виклик для нашого населення та українських військових.

"Ми маємо пройти її, не втративши ініціативи на полі бою", - додав Зеленський.

Де наступають ЗСУ

Збройні сили України продовжують свій наступ біля села Роботине Запорізької області. Вони просунулися там на відстань до 600 метрів.

Також українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку, крім того, активно працює артилерія.

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