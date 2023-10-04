В Ірані школярка впала в кому після нападу "поліції моралі"

16-річна дівчина їхала в іранському метро, ​​коли на неї напали поліцейські, бо вона була без хіджаба.

В Ірані "поліція моралі" побила 16-річну дівчину Арміту Гараван в метро Тегерана. Після нападу дівчина перебуває в комі.

Про це повідомляє курдська правозахисна організація Hengaw.

Жінки-офіцерки поліції моралі Ірану напали на дівчину після того, як вона відмовилася одягнути хіджаб.

На кадрах інциденту видно, як дівчину зняли з потяга на станції метро та поклали на платформу, де вона залишалася нерухомою, мабуть, без свідомості. На кадрах не видно, що сталося всередині поїзда, лише дівчина йде далі, а потім її виносять.

Постраждала дівчина Арміта Гараван / Фото Hengaw

Також читайте Іран стратить чоловіка, який напав на посольство Азербайджану

Тим часом влада стверджує, що вона знепритомніла через низький тиск. Після того, як інцидент набув широкого розголосу, іранські провладні ЗМІ почали заперечувати фізичний напад на дівчину.

Також іранські ЗМІ опублікували інтерв'ю з батьками Арміти, у якому вони заперечують факт нападу.

"Ми перевірили всі відеозаписи, і переконались, що цей інцидент був нещасним випадком. Ми просимо людей молитися за одужання нашої дитини", – сказав батько Арміти.

Проте правозахисники Hengaw стверджують, що це інтерв’ю було записане під тиском та у присутності "сил безпеки".

Журналіста опозиційної газети Shargh, який намагався висвітлити цю історію, звернувшись до лікарні, ненадовго заарештували. Відтоді доступ до лікарні обмежено поліцією. Наразі заборонено відвідування жертви навіть її родичами.

Цей інцидент і суперечливі пояснення нагадують події, що передували смерті курдської жінки Махси Аміні, яка була заарештована за недотримання правил носіння хіджабу.

Смерть Аміні минулого року викликала масові загальнонаціональні протести, які розглядалися як найсерйозніший виклик правлінню ісламського режиму в Ірані з моменту повалення монархії в 1979 році.

Раніше аналітик ISW Амін Солтані заявив, що Іран готовий до передавання Росії балістичних ракет.

Читайте також: