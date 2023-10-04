В Иране школьница впала в кому после нападения "полиции морали"

16-летняя девушка ехала в иранском метро, когда на нее напали полицейские, потому что она была без хиджаба.
В Иране "полиция морали" избила 16-летнюю девушку Армиту Гаравана в метро Тегерана. После нападения девушка находится в коме.
Об этом сообщает курдская правозащитная организация Hengaw.
Женщины-офицеры полиции морали Ирана напали на девушку после того, как она отказалась надеть хиджаб.
На кадрах инцидента видно, как девушку сняли с поезда на станции метро и положили на платформу, где она оставалась неподвижной, по-видимому, без сознания. На кадрах не видно, что произошло внутри поезда, только что девушка идет дальше, а затем ее уносят.
Тем временем власти утверждают, что они потеряли сознание из-за низкого давления. После того, как инцидент получил широкую огласку, иранские провластные СМИ начали отрицать физическое нападение на девушку.
Также иранские СМИ опубликовали интервью с родителями Армиты, в котором они отрицают факт нападения.
"Мы проверили все видеозаписи и убедились, что этот инцидент был несчастным случаем. Мы просим людей молиться за выздоровление нашего ребенка", — сказал отец Армиты.
Однако правозащитники Hengaw утверждают, что это интервью было записано под давлением и в присутствии "сил безопасности".
Журналиста оппозиционной газеты Shargh, пытавшегося осветить эту историю, обратившись в больницу, ненадолго арестовали. С тех пор доступ в больницу ограничен полицией. Запрещено посещение жертвы даже ее родственниками.
Этот инцидент и противоречивые объяснения напоминают события, предшествовавшие смерти курдской женщины Махсы Амини, арестованной за несоблюдение правил ношения хиджаба.
Смерть Амини в прошлом году вызвала массовые общенациональные протесты, которые рассматривались как самый серьезный вызов правлению исламского режима в Иране с момента свержения монархии в 1979 году.
Ранее аналитик ISW Амин Солтани заявил, что Иран готов к передаче России баллистических ракет.
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