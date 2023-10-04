Как пояснил Путин, просто европейские друзья России "ведут себя тише, чем противники".

Российский президент-диктатор Владимир Путин, чья политика направлена против Запада, внезапно заявил, что РФ "имеет много друзей в Европе".

Об этом хозяин Кремля сказал во время встречи "Международная олимпиада по финансовой безопасности" в среду, 4 октября, передают российские пропагандисты.

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Почему европейские друзья России не видны на политическом театре, то глава Кремля объяснил, что "они просто ведут себя тише, чем противники".

"У России много друзей в Европе. Сторонников традиционных ценностей на Западе много, они просто ведут себя тише, чем противники, и не выпячивают свою позицию", — сказал он.

Как сообщалось ранее, Путин впервые уедет за границу со времени действия ордера МКС на его арест.

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