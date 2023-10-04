Як пояснив Путін, просто європейські друзі Росії "поводяться тихіше, ніж противники".

Російський президент-диктатор Володимир Путін, чия політика спрямована проти Заходу, раптово заявив, що РФ "має багато друзів у Європі".

Про це він господар Кремля сказав під час зустрічі "Міжнародна олімпіада із фінансової безпеки" у середу, 4 жовтня, передають російські пропагандисти.

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Чому європейських друзів Росії не видно на політичному театрі, то очільник Кремля пояснив, що "вони просто поводяться тихіше, ніж противники".

"Росія має багато друзів у Європі. Прихильників традиційних цінностей на Заході багато, вони просто поводяться тихіше, ніж противники, і не випинають свою позицію", - сказав він.

Як повідомляли раніше, Путін вперше виїде за кордон від часу дії ордеру МКС на його арешт.

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