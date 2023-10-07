"США поддерживают Израиль": Байден выступил с экстренной речью после атаки ХАМАС

В субботу, 7 октября, президент США Джо Байден выступил с комментарием по поводу атаки палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля из Сектора Газы.

В своей эмоциональной речи американский лидер заверил, что США поддерживают Израиль и позаботятся о помощи этой стране.

“Сегодня народ Израиля подвергся нападению, организованному террористической организацией ХАМАС. В этот трагический момент я хочу сказать им, всему миру и террористам по всему миру, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль. Мы никогда не остаемся в стороне. Мы позаботимся о том, чтобы они получали помощь, в которой нуждаются их граждане, и они могли продолжать защищать себя”, — подчеркнул Байден.

Президент США заявил, что ужасные картины тысяч нацеленных на израильские города ракет увидел целый мир.

"Я проснулся сегодня утром и начал звонки из-за массированных террористических атак против Израиля, которые убивали не только израильских солдат, но и израильских гражданских на улицах, в своих домах, были невиновны убиты, ранены, целые семьи взяты в заложники ХАМАСом. И это спустя несколько дней после того, как Израиль отметил самые святые дни в еврейском календаре”, — сказал он.

Байден сообщил, что в разговоре с премьер-министром Израиля Нетаньяху сказал ему, что США поддерживают народ Израиля перед лицом этих террористических нападений.

“Израиль имеет право защищать себя и свой народ, точка. Нет никогда оправдания терактов. Поддержка моей Администрацией Израиля тверда и непоколебима”, — резюмировал Джо Байден, добавив, что осуществил много переговоров и взаимодействий, чтобы Израиль имел то, что ему нужно.

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли к югу Израиля в результате неожиданного нападения.

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