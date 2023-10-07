Завоевал третий титул подряд: Ферстаппен досрочно стал чемпионом Формулы-1

Нидерландский пилот оформил чемпионство за шесть Гран-при до завершения сезона.

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом Формулы-1 сезона-2023.

В субботу, 7 октября, нидерландец занял второе место в спринтерской гонке в рамках Гран-при Катара. Это сделало его недостижимым для конкурентов в общем зачете.

Напарник Ферстаппена в "Ред Булл" Серхио Перес сошел с дистанции в спринте и потерял математические шансы завоевать чемпионство. К слову, Максу для официального оформления титула достаточно было финишировать не ниже шестого места.

Теперь в общем зачете пилотов Ферстаппен опережает Переса на 184 очка за шесть Гран-при до завершения сезона. Кроме того, успешные выступления Макса и Серхио позволили "Ред Булл" досрочно выиграть Кубок конструкторов.

26-летний Ферстаппен стал чемпионом Формулы-1 в третий раз подряд. Он также завоевывал этот титул в 2021-м и 2022 году.

По выигранным чемпионствам нидерландский пилот сравнялся с Джеком Бребемом, Джеки Стюартом, Ники Лаудой, Нельсоном Пике и Айртоном Сенной.

Чаще чемпионами Формулы-1 становились только Ален Прост, Себастьян Феттель (по 4 раза), Хуан-Мануэль Фанхио (5) и Льюис Хэмилтон с Михаэлем Шумахером (по 7).

К слову, главная гонка Гран-при Гран-при Катара состоится в воскресенье, 8 октября. Начало – в 20:00 по киевскому времени. Посмотреть ее можно на телеканале Setanta Sports Ukraine+, который в том числе доступен на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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