Миротворці ООН посилюють контроль на ізраїльсько-ліванському кордоні

Командування сил ООН перебуває у постійному контакті з ліванськими та ізраїльськими військовими.

Командування миротворців ООН прийняло рішення посилити патрулювання на кордоні між Ліваном та Ізраїлем.

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Про це повідомив офіційний представник тимчасових сил ООН у Лівані Андреа Тененті, інформує Sky News.

"Миротворці посилили патрулювання у всій зоні відповідальності з огляду на загрозу ракетних обстрілів", - зазначив Тененті.

Він зазначив, що командування сил із самого початку вчорашніх подій у Газі перебуває у постійному контакті з ліванськими та ізраїльськими військовими, щоб забезпечити ефективну координацію та уникнути "непорозумінь".

"Наша основна мета — підтримувати стабільність вздовж усієї лінії кордону в Південному Лівані та уникати будь-якої ескалації, яка може мати серйозні наслідки для мирного населення", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден виступив із коментарем з приводу атаки палестинського угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю із Сектора Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль закликав жителів Гази негайно покинути регіон.

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