Миротворцы ООН усиливают контроль на израильско-ливанской границе

Командование сил ООН находится в постоянном контакте с ливанскими и израильскими военными.

Командование миротворцев ООН приняло решение усилить патрулирование на границе между Ливаном и Израилем.

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Об этом сообщил официальный представитель временных сил ООН в Ливане Андреа Тененти, передает Sky News.

"Миротворцы усилили патрулирование во всей зоне ответственности, учитывая угрозу ракетных обстрелов", — отметил Тененти.

Он отметил, что командование сил с самого начала вчерашних событий в Газе находится в постоянном контакте с ливанскими и израильскими военными, чтобы обеспечить эффективную координацию и избежать "недоразумений".

"Наша основная цель — поддерживать стабильность вдоль всей линии границы в Южном Ливане и избегать любой эскалации, которая может иметь серьезные последствия для мирного населения", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступил с комментарием по поводу атаки палестинской группировки ХАМАС на территорию Израиля из Сектора Газа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль призвал жителей Газы немедленно покинуть регион.

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