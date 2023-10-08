Нападение ХАМАС стало самым большим провалом спецслужб Израиля за 50 лет – Bloomberg

Нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября может стать одним из самых больших провалов израильской разведки со времен Войны Судного дня 1973 года. Атака была комбинированной и сложной, потому к ней готовились не один месяц.

Об этом пишет Bloomberg.

Террористическая организация проникла на юг по суше и по морю, а также осуществила массированную ракетную атаку — координацию этих действий разведка должна была отследить и предупредить. Теперь Израиль и его союзник США будут изучать, как это произошло.

Бывший посол США в Израиле Мартин Индик отметил "неподготовленность, отсутствие войск вдоль границы, отсутствие ограждения вдоль границы, за которую были заплачены миллионы шекелей".

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Аарона Дэвида Миллера, "реальная проблема состоит в том, что израильтяне не верили, что ХАМАС рискнет прорвать границу". Он добавил, что "отсутствие достаточных израильских сил в этом регионе было серьезным заблуждением".

"Меня шокирует, что они смогли сделать это, а Израиль или Соединенные Штаты не заметили, — сказал Мартин Индик. — Неспособность подготовиться... Неспособность разместить войска вдоль границы, разрушение забора вдоль границы, за которое они заплатили миллионы шекелей..."

Израильская разведка провалила свою работу / Фото: Associated Press

ХАМАС назвал причины нападения на Израиль

Представитель исламских боевиков ХАМАС Халед Кадоми заявил, что военная операция является ответом на жестокость, с которой сталкивались палестинцы в течение десятилетий. Об этом он сообщил в комментарии изданию Al Jazeera.

"Мы хотим, чтобы международное сообщество прекратило преступления в Газе (Секторе Газы, — ред.) против палестинского народа, наших святых мест, таких как Аль-Акса. Все это является причиной начала этой битвы", — сказал Халед Кадоми.

По сообщению "Детали", боевики ХАМАС похитили 35 израильтян и перевезли их в Сектор Газа. В частности, похищенных людей палестинцы называют солдатами.

У представителя ХАМАС спросили, брали ли боевики в заложники солдат и гражданских граждан Израиля, однако он ответил, что они не заложники, а военнопленные. Кроме того, израильских поселенцев он назвал оккупантами и захватчиками.

"Поэтому ситуация сегодня — это война против захватчиков", — добавил он.

Что известно об обострении конфликта

Утром 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль. Центральная и южная часть страны попала под ракетные обстрелы с территории Сектора Газы. Сообщалось о более чем 2200 выпущенных по Израилю ракетах.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила военное положение. У границы с Сектором Газы ввели "особую зону". Армия Израиля ведет бои с ХАМАСом на юге страны у границы с Сектором Газы. Перестрелки шли в городах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беэри и на военной базе Реим.

В МИД Украины заявили об осуждении нападения исламских боевиков ХАМАС на территорию Израиля. Украинская сторона поддержала Израиль в его праве защищать себя и народ.

В Министерстве иностранных дел Турции также заявили, что осуждают войну в Израиле. С аналогичным заявлением выступил и Китай.

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