Нападение ХАМАС на Израиль: количество погибших и раненых снова возросло

ХАМАС выступил по Израилю более 5000 ракет в ходе так называемой операции "Потоп Аль-Акса".

В результате масштабной атаки террористов ХАМАС на Израиль 7 октября уже известно о по меньшей мере 350 погибших.

Такие данные публикует издание The Jerusalem Post.

Отмечается, что еще более 750 человек по неофициальным данным считаются пропавшими без вести.

Между тем, количество раненых израильтян возросло до 1864 человек.

"Среди них 19 в тяжелом состоянии и еще 326 — тяжело ранены", — сообщили в Минздраве страны.

Нападение на Израиль: что известно

Утром 7 октября 2023 года боевики ХАМАС атаковали Израиль. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Также армия обороны Израиля также объявила о закрытой зоне в районе сектора Газа.

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" заявила об обстреле Израиля ракетами и минометами и "в знак солидарности" с палестинцами. Армия обороны Израиля в ответ атаковала Ливан артиллерией и беспилотниками.

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