Израиль готовит эвакуацию населения на границе с Ливаном

На севере Израиля существует угроза обстрелов со стороны террористической организации "Хезболла", поддерживающей ХАМАС.

В воскресенье, 8 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант распорядился приступить к эвакуации жителей из населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.

Об этом сообщает израильское издание Haaretz.

О планах Минобороны Израиля эвакуировать жителей поселений на севере страны вблизи Ливана сообщили после того, как с территории этой страны террористическая организация "Хезболла" осуществила обстрел ракетами и минами "в знак солидарности" с группировкой ХАМАС.

После этого Армия обороны Израиля нанесла ответный удар артиллерией и беспилотниками.

Кроме того, на границе с Ливаном сработала израильская система ПВО Patriot, обнаружившая подозрительный объект. Впоследствии в Армии обороны Израиля заявили, что запуск системы противовоздушной обороны на севере Израиля был ошибочной тревогой.

Военные говорят, что, вопреки разным сообщениям, не наносили новых ударов по Ливану.

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли к югу Израиля в результате неожиданного нападения.

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