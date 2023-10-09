Великобритания пообещала помочь Израилю в борьбе с террористами

Великобритания будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готова предоставить необходимую помощь.

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Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает Укринформ.

В сообщении указывается, что премьер-министр Риши Сунак провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАСа.

"Он подтвердил, что Великобритания будет безоговорочно стоять рядом с Израилем против этих актов террора. Премьер-министр предложил премьер-министру Нетаньяху любую поддержку, в которой нуждается Израиль", — говорится в сообщении.

Кроме того, премьер Британии заявил, что он со своей стороны сделает все необходимое, чтобы еврейская община в Великобритании чувствовала себя в безопасности в это время.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его странаподдерживает "право палестинцев на самооборону", и обвинил Израиль в создании угрозы безопасности региона.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС.

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