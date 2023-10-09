США готовятся эвакуировать своих граждан из Израиля — СМИ

Пока ничего не было решено и никаких приказов не отдано.

Соединенные Штаты начали подготовку к возможной эвакуации своих граждан с территории Израиля.

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Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники.

“США разрабатывают планы возможной небоевой эвакуации, чтобы помочь американцам выбраться из Израиля. Пока ничего не было решено и никаких приказов не отдано, но должностные лица рассматривают варианты, один из которых предполагает размещение американцев на судне ВМС, которое доставит их в безопасность”, — утверждает NBC.

В свою очередь CNN со ссылкой на слова министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера сообщает, что среди многих заложников, захваченных в течение суток ХАМАСом, есть и граждане США.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов пока данную информацию не подтверждают.

"У нас есть информация о нескольких убитых американцах. Мы сверхурочно работаем, чтобы проверить ее. Есть также информация о пропавших американцах и над проверкой этого мы тоже работаем", — заявил секретарь Государственного департамента США Энтони Блинкен.

Напомним, ранее сообщалось, что США направляют свою авианосную группу кораблей в восточную часть Средиземного моря из-за нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС.

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