Папа Римский призвал всех молиться о мире в Израиле и Палестине

Понтифик сказал, что "с опаской и скорбью" следит за последними новостями из Израиля.

Папа Римский Франциск призвал прекратить боевые действия в Израиле и Палестине и молиться о мире.

Призыв понтифика передает издание Vatican News.

"Пожалуйста, прекратите нападения и положите оружие. Поймите, что терроризм и война не ведут ни к какому решению, а только к смерти и страданиям многих невинных людей. Война – это всегда поражение! Каждая война – это поражение", — сказал он.

Во время выступления после воскресной молитвы 8 октября, понтифик сказал, что "с опаской и скорбью" следит за последними новостями из Израиля, "где насилие вспыхнуло еще яростнее, повлекши сотни смертей и раненых".

Он выразил соболезнования семьям погибших и сказал, что молится за них и за "всех тех, кто переживает часы ужаса и страданий".

Папа призвал всех молиться о мире в Израиле и Палестине.

Напомним, 7 октября палестинские боевики ХАМАС совершили внезапную атаку на Израиль, выпустив сотни ракет и совершив вооруженные вторжения.

Между тем премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что война будет продолжаться без оговорок и будет долгой.

Известно, что в Израиле погибли две украинки. По заявлению МИДа, тела женщин пытаются вернуть в Украину.

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