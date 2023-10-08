Число погибших в Афганистане из-за землетрясений возросло

Ожидается, что жертв будет еще больше.

Серия землетрясений в Афганистане унесла жизни 2445 человек. И количество погибших ежечасно растет.

Об этом сообщает Reuters 8 октября.

Землетрясения на западе Афганистана магнитудой 6,3 балла, кроме гибели 2445 жителей, уничтожили и около 600 домов. Подземные толчки стали мощными, что переживала горная страна за последние годы.

Как уже сообщала Геологическая служба США (USGS), землетрясения произошло в 35 км от города Герат.

#Afghanistan has just been hit by devastating earthquake, second one in 2 months, killing and injuring hundreds of people.



Наши мысли являются семьями, которые смогут их ловить одни и люди находятся в Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC — World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 8, 2023

Это были одни из самых смертоносных землетрясений в мире в 2023 году после того, как подземные толчки в Турции и Сирии в феврале унесли жизни примерно 50 000 человек.

Напомним, в Афганистане 7 сел полностью разрушены, пострадали около 4200 жителей. Агентство ООН по чрезвычайным ситуациям заявляет, что количество жертв будет расти, поскольку многие оказались под завалами.

Тем временем в Марокко произошло сильнейшее землетрясениеза последние 120 лет. Погибли более двух тысяч человек.

Читайте также: