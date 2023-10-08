Кількість загиблих в Афганістані через землетруси зросла

Очікують, що жертв буде ще більше.

Серія землетрусів в Афганістані забрали життя 2445 людей. І кількість загиблих щогодини зростає.

Про це повідомляє Reuters 8 жовтня.

Землетруси на заході Афганістану магнітудою 6,3 бала окрім загибелі 2445 жителів, знищили й близько 600 будинків. Підземні поштовхи стали найпотужнішими, що переживала гірська країна за останні роки.

Як вже повідомляла Геологічна служба США (USGS), землетруси стався за 35 км від міста Герат.

#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.



Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC — World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 8, 2023

Це були одні з найбільш смертоносних землетрусів у світі 2023 року після того, як підземні поштовхи в Туреччині та Сирії у лютому забрали життя приблизно 50 000 людей.

Нагадаємо, в Афганістані 7 сіл повністю зруйновано, постраждали загалом близько 4200 жителів. Агентство ООН з надзвичайних ситуацій заявляє, що кількість жертв зростатиме, оскільки багато людей опинилися під завалами.

Тим часом в Марокко стався найсильніший землетрус за останні 120 років. Загинули понад дві тисячі осіб.

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