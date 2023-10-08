Кількість загиблих в Афганістані через землетруси зросла

Очікують, що жертв буде ще більше.
Серія землетрусів в Афганістані забрали життя 2445 людей. І кількість загиблих щогодини зростає.
Про це повідомляє Reuters 8 жовтня.
Землетруси на заході Афганістану магнітудою 6,3 бала окрім загибелі 2445 жителів, знищили й близько 600 будинків. Підземні поштовхи стали найпотужнішими, що переживала гірська країна за останні роки.
Як вже повідомляла Геологічна служба США (USGS), землетруси стався за 35 км від міста Герат.
#Afghanistan has just been hit by a devastating earthquake, second one in two months, killing and injuring hundreds of people.— World Food Programme in Afghanistan (@WFP_Afghanistan) October 8, 2023
Our thoughts are with the families who have lost their loved ones and homes across the Western region. pic.twitter.com/zi9gsx2dSC
Це були одні з найбільш смертоносних землетрусів у світі 2023 року після того, як підземні поштовхи в Туреччині та Сирії у лютому забрали життя приблизно 50 000 людей.
Нагадаємо, в Афганістані 7 сіл повністю зруйновано, постраждали загалом близько 4200 жителів. Агентство ООН з надзвичайних ситуацій заявляє, що кількість жертв зростатиме, оскільки багато людей опинилися під завалами.
Тим часом в Марокко стався найсильніший землетрус за останні 120 років. Загинули понад дві тисячі осіб.
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