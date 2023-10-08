"Ідейно шкідливі висловлювання": як КДБ стежив за Ніною Матвієнко (документ)

Легендарна українська співачка ще в 1970-х роках потрапила у поле зору рядянського КДБ через свою проукраїнську позицію.

У неділю, 8 жовтня, померла народна артистка України Ніна Матвієнко.

Історик і журналіст Едуард Андрющенко опублікував документ про стеження КДБ за артисткою, починаючи від 1970-х років.

Так, у звіті КДБ про закордонні гастролі Матвієнко 1970 року сказано, що співачка "встановила знайомсство з українцями, що проживають у Канаді..., самоініціативно виїжджала в гості до канадських українців, неправильно інформувала місцевих жителів про ситуацію в Україні. Будучи на гастролях у Франції 1969 року, Матвієнко, дотримуючись заходів обережності, зустрічалася з керівниками СУМ – Спілки української молоді. Підтримує зв'язок з націоналістично налаштованими особами, що проживають у Києві".

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Інший документ, датований груднем 1978 року КДБ УРСР склав на ім'я очільника ЦК КПУ Щербицького.

Тоді Матвієнко брала участь у постановці вистави "Коли цвіте папороть" за творами Гоголя, яка стривожила КДБ. Радянські спецслужби перевіряли співачку через її "ідейно шкідливі висловлювання".

"В 1971 році Матвієнко вийшла заміж за Гончара П.І, прийомного сина націоналістично налаштованого скульптора Гончара І.М., який організовував у себе на квартирі музей української старовини.. для сбору "антирадянських елементів", – йшлося в документі КДБ.

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Нагадаємо, що після початку війни на Донбасі в 2014 році Матвієнко потрапила у скандал, коли назвала ті події "братовбивчою громадянською війною".

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