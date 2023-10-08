"Идейно вредные высказывания": как КГБ следил за Ниной Матвиенко (документ)

Легендарная украинская певица еще в 1970-х годах попала в поле зрения советского КГБ из-за своей проукраинской позиции.

В воскресенье, 8 октября, скончалась народная артистка Украины Нина Матвиенко.

Историк и журналист Эдуард Андрющенко опубликовал документ о слежке КГБ за артисткой, начиная с 1970-х годов.

Так, в отчете КГБ о зарубежных гастролях Матвиенко 1970 сказано, что певица "установила знакомство с украинцами, проживающими в Канаде..., самоинициативно выезжала в гости к канадским украинцам, неправильно информировала местных жителей о ситуации в Украине. Будучи на гастролях во Франции 1969 года, Матвиенко, соблюдая меры предосторожности, встречалась с руководителями СУМ – Союза украинской молодежи. Поддерживает связь с националистически настроенными лицами, проживающими в Киеве".

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Другой документ, датированный декабрем 1978 года, КГБ УССР составил на имя главы ЦК КПУ Щербицкого.

Тогда Матвиенко участвовала в постановке спектакля "Когда цветет папоротник" по произведениям Гоголя, который встревожил КГБ. Советские спецслужбы проверяли певицу из-за ее "идейно вредных высказываний".

"В 1971 году Матвиенко вышла замуж за Гончара П.И, приемного сына националистически настроенного скульптора Гончара И.М., который организовывал у себя на квартире музей украинской старины. для сбора "антисоветских элементов", – говорилось в документе КГБ.

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Фото: Facebook / Eduard Andryushchenko

Напомним, что после начала войны на Донбассе в 2014 году Матвиенко попала в скандал, когда назвала события "братоубийственной гражданской войной".

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