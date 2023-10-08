Померла Ніна Матвієнко: пісні та життєпис української легенди

Сьогодні, 8 жовтня, пішла з життя легендарна українська співачка Ніна Матвієнко.

Народна артистка України не дожила до свого 76-річчя усього два дні. За роки свого творчого шляху артистка встигла зробити чималий внесок у розвиток української культури, а її голос став особливим символом епохи.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує згадати, яким було життя зірки та її найвідоміші пісні.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дитинство та юність Ніни Матвієнко

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділище на Житомирщині та стала п'ятою дитиною в родині. Батьки майбутньої співачки ледь зводили кінці з кінцями, виховуючи 11 дітей. Тож аби якось полегшити становище, мати віддала 11-річну дівчинку до школи-інтернату.

У школі майбутня зірка займалася легкою атлетикою грала у баскетбол, волейбол та навіть досягнула окремих успіхів у метанні гранати. На канікули Ніна поверталася до батьків, де допомагала їм вести господарство та виховувати молодших дітей.

Лише за 20 років після смерті матері співачка дізналася, що насправді походить зі шляхетного роду та є спадкоємицею княгині Ольги.

"Мама приховувала це від нас усе життя. Боялася, що сім’ю можуть просто знищити. Я походжу зі старовинного роду, який сягає корінням до княгині Ольги. Мій предок — її троюрідний брат — Микита Нестіч. Тож уся сила моя звідти, з минулого… Нашу сім’ю у селі називали "шляхтою". Рідня довго не могла пробачити мамі, що вона вийшла заміж за простого хлопця. Хоча мій батько був із роду священиків", - розповідала Матвієнко.

Ніна Матвієнко в молодості / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

До 18 років дівчина гадки не мала про те, як святкувати свій день народження. А все тому, що в інтернаті святкового дня іменинникам просто давали декілька цукерок і на цьому все.

Початок кар'єри та творчий шлях

Талант майбутньої зірки помітила одна з вчительок в школі, яка запропонувала дівчині спробувати себе в Українському народному хорі ім. Г. Верьовки. Проте після закінчення інтернату, Матвієнко довелося піти на завод "Коростеньхіммаш", де спершу вона працювала табельницею, а потім копіювальницею. Свою першу зарплату вона витратила на те, аби пошити собі пальто та в ньому піти на вокальні проби.

Ніна Матвієнко

Але бажання співати не покидало Матвієнко, тож протягом усього цього часу вона намагалася потрапити до різних вокальних колективів. 1966 року артистку взяли в студію Хору імені Григорія Верьовки, де згодом вона стала солісткою.

З цього часу почала творча кар’єра співачки. Попрацювати з видатною артисткою прагнули усі найвідоміші композитори України. А почути голос Матвієнко збиралися тисячі слухачів не лише на батьківщині, а й у десятках країн світу – від Європи до Латинської Америки.

Ніна Матвієнко / Фото: concert.ua

Щоправда, у Радянському Союзі до гастролей артистки ставилися з обережністю - протягом 1969-1986 років їй було заборонено виїжджати за кордон.

Ніна Митрофанівна не лише співала народних та авторських пісень, а ще займалася літературною справою та була акторкою. Матвієнко зіграла у великій кількості телевистав, таких як "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди", художніх фільмах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" та в радіовиставах "Політ стріли", "Кларнети ніжності".

Ніна Матвієнко / Фото: Світське життя

За свої досягнення перед державою Матвієнко була нагороджена орденом Миколи Чудотворця, Орденами княгині Ольги ІІІ та ІІ ступеня, а також отримала 2006 року звання Герой України. Окрім того, на рахунку Народної артистки безліч нагород на музичних преміях та фестивалях.

Ніна Матвієнко / Фото: jetsetter.ua

Кар'єра Ніни Митрофанівни продовжувала активно розвиватися і до нині. Навіть у свої 75 артистка продовжувала з'являтися на телебаченні та співати. Протягом 21 року Матвієнко залишалася в солісткою камерному оркестрі "Київська камерата".

Ніна Матвієнко / Фото: jetsetter.ua

Особисте життя співачки

Життя подарувало співачці не лише насичений творчий шлях, а й шлюб, що тривав майже 50 років. 1971 року Матвієнко вийшла заміж за художника Петра Гончара. У шлюбі подружжя прожило аж до 2021 року, до поки артистка не прийняла рішення розірвати стосунки.

Ніна Матвієнко з Петром Гончаром / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

За час подружнього життя у пари народилося троє дітей – сини Іван - зараз служить ієродияконом, та Андрій, який став художником, та донька Тоня. яка пішла стопами матері та стала співачкою.

Ніна Матвієнко з родиною / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ніна Матвієнко з донькою

Як колись розповідала донька артистки, її зіркова мама завжди вела активне життя - водила авто, займалася спортом, в'язала крючком та весело проводила час з онуками. До того ж, співачка не вживала алкоголь та не їла м'яса.

Ніна та Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Більшу частину свого життя співачка прожила у самому серці столиці - родина має великий приватний будинок неподалік Лаври. 2016 року Матвієнко навіть отримала звання Почесний громадянин Києва. Останнім часом разом зі співачкою також жила її донька та зять, співак Арсен Мірзоян, разом з дітьми.

Ніна Матвієнко з донькою та зятем / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Найвідоміші пісні у виконанні Ніни Матвієнко

За майже 57 років кар'єри на рахунку співачки зібралося чимало пісень. Деякі з них, як наприклад "Квітка-душа", стали справжніми символами української культури.

У репертуарі зірки налічувалися народні пісні - обрядові, ліричні, гумористичні, - пісні-балади, українські пісні 17-18 сторіччя.

У виконанні співачки слухачам запам'яталися такі хіти як "Ой летіли дикі гуси...", "Чарівна скрипка", "Чому розплетена коса", "Ішла дівча лучками", "Сизокрилий голубоньку".

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Про це повідомила її донька у соцмережах. Що саме стало причиною смерті знаменитості наразі невідомо. Новина про раптову смерть Ніни Митрофанівни стала сумною звісткою для сотень її прихильників та зіркових колег - Потап, Світлана Тарабарова та інші знаменитості висловили свої співчуття родині та згадали, якою була співачка.

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