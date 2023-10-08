Померла Ніна Матвієнко: пісні та життєпис української легенди

Зірці було 75 років.
Сьогодні, 8 жовтня, пішла з життя легендарна українська співачка Ніна Матвієнко.
Народна артистка України не дожила до свого 76-річчя усього два дні. За роки свого творчого шляху артистка встигла зробити чималий внесок у розвиток української культури, а її голос став особливим символом епохи.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує згадати, яким було життя зірки та її найвідоміші пісні.
Дитинство та юність Ніни Матвієнко
Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року у селі Неділище на Житомирщині та стала п'ятою дитиною в родині. Батьки майбутньої співачки ледь зводили кінці з кінцями, виховуючи 11 дітей. Тож аби якось полегшити становище, мати віддала 11-річну дівчинку до школи-інтернату.
У школі майбутня зірка займалася легкою атлетикою грала у баскетбол, волейбол та навіть досягнула окремих успіхів у метанні гранати. На канікули Ніна поверталася до батьків, де допомагала їм вести господарство та виховувати молодших дітей.
Лише за 20 років після смерті матері співачка дізналася, що насправді походить зі шляхетного роду та є спадкоємицею княгині Ольги.
"Мама приховувала це від нас усе життя. Боялася, що сім’ю можуть просто знищити. Я походжу зі старовинного роду, який сягає корінням до княгині Ольги. Мій предок — її троюрідний брат — Микита Нестіч. Тож уся сила моя звідти, з минулого… Нашу сім’ю у селі називали "шляхтою". Рідня довго не могла пробачити мамі, що вона вийшла заміж за простого хлопця. Хоча мій батько був із роду священиків", - розповідала Матвієнко.
До 18 років дівчина гадки не мала про те, як святкувати свій день народження. А все тому, що в інтернаті святкового дня іменинникам просто давали декілька цукерок і на цьому все.
Початок кар'єри та творчий шлях
Талант майбутньої зірки помітила одна з вчительок в школі, яка запропонувала дівчині спробувати себе в Українському народному хорі ім. Г. Верьовки. Проте після закінчення інтернату, Матвієнко довелося піти на завод "Коростеньхіммаш", де спершу вона працювала табельницею, а потім копіювальницею. Свою першу зарплату вона витратила на те, аби пошити собі пальто та в ньому піти на вокальні проби.
Але бажання співати не покидало Матвієнко, тож протягом усього цього часу вона намагалася потрапити до різних вокальних колективів. 1966 року артистку взяли в студію Хору імені Григорія Верьовки, де згодом вона стала солісткою.
З цього часу почала творча кар’єра співачки. Попрацювати з видатною артисткою прагнули усі найвідоміші композитори України. А почути голос Матвієнко збиралися тисячі слухачів не лише на батьківщині, а й у десятках країн світу – від Європи до Латинської Америки.
Щоправда, у Радянському Союзі до гастролей артистки ставилися з обережністю - протягом 1969-1986 років їй було заборонено виїжджати за кордон.
Ніна Митрофанівна не лише співала народних та авторських пісень, а ще займалася літературною справою та була акторкою. Матвієнко зіграла у великій кількості телевистав, таких як "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", "Розлилися води на чотири броди", художніх фільмах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" та в радіовиставах "Політ стріли", "Кларнети ніжності".
За свої досягнення перед державою Матвієнко була нагороджена орденом Миколи Чудотворця, Орденами княгині Ольги ІІІ та ІІ ступеня, а також отримала 2006 року звання Герой України. Окрім того, на рахунку Народної артистки безліч нагород на музичних преміях та фестивалях.
Кар'єра Ніни Митрофанівни продовжувала активно розвиватися і до нині. Навіть у свої 75 артистка продовжувала з'являтися на телебаченні та співати. Протягом 21 року Матвієнко залишалася в солісткою камерному оркестрі "Київська камерата".
Особисте життя співачки
Життя подарувало співачці не лише насичений творчий шлях, а й шлюб, що тривав майже 50 років. 1971 року Матвієнко вийшла заміж за художника Петра Гончара. У шлюбі подружжя прожило аж до 2021 року, до поки артистка не прийняла рішення розірвати стосунки.
За час подружнього життя у пари народилося троє дітей – сини Іван - зараз служить ієродияконом, та Андрій, який став художником, та донька Тоня. яка пішла стопами матері та стала співачкою.
Як колись розповідала донька артистки, її зіркова мама завжди вела активне життя - водила авто, займалася спортом, в'язала крючком та весело проводила час з онуками. До того ж, співачка не вживала алкоголь та не їла м'яса.
Більшу частину свого життя співачка прожила у самому серці столиці - родина має великий приватний будинок неподалік Лаври. 2016 року Матвієнко навіть отримала звання Почесний громадянин Києва. Останнім часом разом зі співачкою також жила її донька та зять, співак Арсен Мірзоян, разом з дітьми.
Найвідоміші пісні у виконанні Ніни Матвієнко
За майже 57 років кар'єри на рахунку співачки зібралося чимало пісень. Деякі з них, як наприклад "Квітка-душа", стали справжніми символами української культури.
У репертуарі зірки налічувалися народні пісні - обрядові, ліричні, гумористичні, - пісні-балади, українські пісні 17-18 сторіччя.
У виконанні співачки слухачам запам'яталися такі хіти як "Ой летіли дикі гуси...", "Чарівна скрипка", "Чому розплетена коса", "Ішла дівча лучками", "Сизокрилий голубоньку".
Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. Про це повідомила її донька у соцмережах. Що саме стало причиною смерті знаменитості наразі невідомо. Новина про раптову смерть Ніни Митрофанівни стала сумною звісткою для сотень її прихильників та зіркових колег - Потап, Світлана Тарабарова та інші знаменитості висловили свої співчуття родині та згадали, якою була співачка.
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